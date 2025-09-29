OnePlus 15 İlk Kez Kendini Gösterdi: iPhone 17'nin Yarasına Tuz Basıyor!

OnePlus, yeni amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 15'in tasarım detaylarını resmi olarak paylaştı. Şirket, yeni telefonunun seramik kaplamalı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekerken özellikle iPhone 17 serisinin yaşadığı çizilme sorunlarına adeta gönderme yapıyor. Detaylar haberde.

OnePlus 15 Dayanıklı Tasarımı ile iPhone 17'e Meydan Okuyor

Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisi cihazı için paylaştığı tanıtım görselleri ile birlikte bazı önemli açıklamalarda bulundu. OnePlus 15'in metal ve titanyumdan bile daha sert olduğu belirtilen yeni bir seramik kaplama ile tasarlandığını duyuran şirket, yeni modelinin hem şık bir görünüme sahip olduğunu hem de çizilmelere karşı üstün bir koruma vadettiğini öne sürüyor.

Pek çok kişiye göre OnePlus'ın bu açıklaması, uzun bir süredir özellikle iPhone 17 Pro modellerinde karşılaşılan çizilme ve aşınma problemlerine karşı bir gönderme niteliği taşıyor. Nitekim, yeni modelin rakibi gibi seramik ve cam malzemeye sahip olması ve genel tasarım çizgisinin de iPhone 17 modellerini bir hayli anımsatması bu görüşü destekler nitelikte.

Öte yandan OnePlus 15'in iPhone'lardan farklı olarak sunduğu bazı tasarımsal yenilikler de mevcut. Bunların başında ise kullanıcılar tarafından bir süredir istenen yeni bir seçeneği bulunuyor. Yapılan duyuruya göre yeni telefon "Kum Fırtınası" adını verilen özel bir renk seçeneği ile küresel pazarda satışa sunulacak.

OnePlus 15 Neler Sunacak?

Daha öncesinde ortaya çıkan bazı bilgiler yeni cihazın gerek tasarımsal gerekse bazı teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı. İddialara göre OnePlus 15, 1.15 mm gibi rekor inceliğe sahip olan ve alüminyum malzeme ile kaplanan özel bir çerçeveye sahip olacak. Ayrıca tamamen yeniden tasarlanan gövde yapısı sayesinde telefonun "ultra konforlu bir tutuş" sunacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte cihazın performans tarafında ise Qualcomm'un en güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacağı daha öncesinde doğrulanmıştı. Şirketin yeni modelini bu yılın sonlarına doğru küresel pazarda satışa sunması bekleniyor.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP 3x periskop telefoto kamera

OnePlus 15'in, hem tasarım hem de performans alanında tıpkı selefi OnePlus 13 gibi dengeli ve iddialı bir seçenek olacağına kesin gözle bakılıyor. Peki, sizce OnePlus'ın bu yeni tasarım stratejisi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım.