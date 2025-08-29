16 GB RAM'li OnePlus 15 Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Geçtiğimiz yıl OnePlus 13'ü satışa sunan OnePlus, serinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. OnePlus 15 olarak isimlendirilen telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Sızdırılan bilgilere göre telefon aşırı güçlü bir işlemci ile gelecek.

OnePlus 15 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

PLK110 model numaraısna sahip olan OnePlus 15 Geekbench'te tek çekirdek testinde 639 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.871 puan aldı. Telefon test aşamasında olduğundan dolayı tam gücünü kullanamadı. Bu da puanların düşük olmasına neden oldu.

Bu durum, erken aşamadaki prototip cihazların performans testlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cihazın yazılım ve donanım optimizasyonları tamamlandığında beklenen yüksek puanlara ulaşılacaktır. Dolayısıyla bu düşük puanların, telefonun gerçek gücünü yansıtmadığını belirtelim.

Geekbench ile birlikte telefonun işlemcisi ve RAM'i de ortaya çıktı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. Geekbench'te ayrıca telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı seçeneğin sunulması bekleniyor.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

OnePlus 15'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tantıılacak?

OnePlus 15'in 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.