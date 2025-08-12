OnePlus 15 Görülmemiş Renk Seçeneği ve Dev Bataryayla Geliyor

Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen modellerinden biri olan OnePlus 15 için önemli bir sızıntı yapıldı. Doğru bilgiler paylaşmasıyla bilinen Digital Chat Station'ın aktardığına göre OnePlus 15, daha önceki telefonlarda görülmemiş bir siyah tonunu piyasaya sürüyor. Kara delik tasarımından esinlenen bu özel tona "Süper Siyah" adı veriliyor.

Sadece estetik olarak değil, fiziksel olarak da farklı; özel materyal tasarımından ötürü ışığı sağlıklı bir şekilde emiyor ve cihazın dış yüzeyini daha parlak ve dayanıklı bir hale getiriyor. Yine sızıntılara göre OnePlus 15'in ekranında dört tarafa eşit dağıtılmış ince çerçeveler olacak.

OnePlus 15 Teknik Özellikleri

Digital Chat Station tarafından yapılan sızıntılar, OnePlus 15'in 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geleceğini ortaya koydu. OnePlus 15'in, çerçevesiz bir tasarıma sahip 6.78 inç boyutunda düz bir LIPO ekranla gelmesi bekleniyor. Küresel pazarda gelecek yıl boy göstermesi beklenen bu batarya canavarı telefon, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi, Geekbench testi sonuçlarıyla göz dolduran Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak.

Arka yüzeyinde üçlü kamera tasarımıyla gelecek OnePlus 15, periskop kamera ve büyük bir ana sensör barındırması hasebiyle mobil fotoğrafçılıkta da başarılı bir tablo çizecek. Şimdiye kadar gelen söylentiler, bu telefonun "tahmin edilenden çok daha üst bir konuma yükseldiğini" gösteriyor.

OnePlus 15 Resmi Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Şu an OnePlus 15 için belirlenmiş bir lansman tarihi sızdırılmadı. Kulis bilgiler, telefonun öncelikli olarak Çin pazarında çıkış yapacağını, ardından global pazara açılacağını gösteriyor. OnePlus 15 bu senenin sonlarına doğru Çin pazarındaki yerini alacak. Ardından 2026'da global pazara geçiş yapacak. Fiyat ve tam teknik donanım bilgisi, lansman etkinliğinden sonra netleşecek.