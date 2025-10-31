OnePlus'tan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon 15T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çok güçlü işlemci, dev batarya ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15T, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefon, ultrasonik parmak izi sensörünü destekleyecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Böylece daha iyi bir deneyim elde edilecek.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'de 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OnePlus 13T'de 6.260 mAh batarya kapasitesi ve 80w hızlı şarj desteğinin olduğunu belirtelim.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 15T'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13T, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.