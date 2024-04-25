OnePlus 8 Serisi Yolun Sonuna Geldi: Son Güncelleme Desteği Yayınlandı!

Nisan 2020'de piyasaya sürülen OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerine dört yıllık güvenlik güncellemesi ve üç büyük Android işletim sistemi yükseltmesi sözü verilmişti. OnePlus yaşanan son gelişmelerle birlikte sözüne sadık kaldığını gösterdi.

OnePlus, nihayet dört yıllık destek aşamasını tamamlayarak OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro akıllı telefonları için son güvenlik güncellemesini yayınlamaya başladı.

Güvenlik Güncellemesi Neler İçeriyor?

En son güncelleme olan OxygenOS 13.1.0.587, Nisan 2024 Android güvenlik düzeltme ekini içeriyor ve şu anda sadece Hindistan'daki kullanıcılara sunuluyor.

OnePlus bu güncellemeyi yakında diğer bölgelere de sunmayı planlıyor. Güncellemenin temel amacı ise sistem güvenliğini ve kararlılığını iyileştirmek olarak belirtiliyor.

Ayrıca OnePlus, güncellemeyle ilgili ayrıntıların yanı sıra bir açıklamada şunları paylaştı:

“Farkında olabileceğiniz gibi, OxygenOS 13.1.0.587'nin piyasaya sürülmesiyle OnePlus 8/8Pro için güncelleme desteği sözümüzü resmi olarak yerine getirmiş olduk. Oldukça unutulmaz bir yolculuktu ve bu yolda verdiğiniz muazzam destek için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son dört yılda el ele vererek çok yol kat ettik.”

OnePlus, dört yıllık büyük işletim sistemi yükseltmeleri sözü verirken, rakipleri ise 7 yıla kadar hem büyük işletim sistemi yükseltmeleri hem de güvenlik yamaları sunarak çıtayı yükselttiği söyleniyor.