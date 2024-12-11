OnePlus Ace 5 Özellikleri Sızdırıldı: Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın önümüzdeki günlerde yeni Ace 5 serisi akıllı telefonlarını Çin'de tanıtması bekleniyor. Standart modelin yani Ace 5'in Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden, Pro versiyonun ise Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alması bekleniyor. Digital Chat Station standart modelin neredeyse tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı.

OnePlus Ace 5 Özellikleri Nasıl Olacak?

DCS'ye göre OnePlus Ace 5 düz bir tasarıma ve dört tarafında süper ince çerçevelere sahip olan 6,78 inçlik bir BOE X2 8T LTPO panele ev sahipliği yapıyor. 1,5K çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip.

Biraz önce belirttiğimiz üzere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunabilecek. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkacak olan telefonun ön tarafında 16 Megapiksel kamera yer alacak.

Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kameraya 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörler eşlik edecek. 6415 mAh bataryaya sahip olan telefon 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Telefonun diğer detaylarını ve fiyatlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği sonrasında göreceğiz.