6,200 mAh Pil ve Dahası: OnePlus Ace 5 Özellikleri Ortaya Çıktı!

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus cephesinde Ace 5 serisi için geri sayım başladı. Kaynaklar, bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını iddia ederken, gelen son bilgiler standart modelin kilit özelliklerini gözler önüne seriyor.

OnePlus Ace 5 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan OnePlus Ace 5 modeli 6,78 inç 1.5K çözünürlük sunan 8T LTPO mikro kavisli bir ekranla gelecek. Burada serinin önceki modellerindeki gibi delikli bir ekran tasarımının benimsenmesi söz konusu.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Ayrıca, 100W hızında şarj olabilen 6.200 mAh'lik bir pilden beslenecek. Bunun dışında, modelin 50 megapiksellik bir ana kamerayla kullanıcı karşısına çıkacağı söyleniyor.

Bilindiği gibi Çinli üreticiler arasında yeniden markalanma sıkça tercih ediliyor. Bu kapsamda akıllı telefonun Çin'de OnePlus Ace 5 ismiyle satışa çıkacağı ve globale ise OnePlus 13R olarak geleceği ifade ediliyor. Tabii, bunlar sadece iddialardan ibaret. Şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek en doğrusu olacaktır.

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