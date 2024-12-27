OnePlus Ace 5 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

2024'ü geride bırakmamıza sadece birkaç gün kalırken OnePlus yeni telefonlarını tanıttı. Bu telefonlardan birisi de, OnePlus Ace 5 Pro oldu. Ace 5 Pro, Ace 3 Pro'nun devam modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ace 4 Pro diye bir model piyasaya sürülmedi çünkü OnePlus bu rakamı bir Çin geleneği olarak kullanmamayı tercih etti.

OnePlus Ace 5 Pro Özellikleri

OnePlus Ace 5 Pro'ya Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite güç veriyor. 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçeneği sunan telefon, LPDDR5X RAM'i 12 GB ve 16 GB seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Crystal Shield Glass ile korunan 6,78 inç büyüklüğündeki 8T LTPO AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2780 × 1264 piksel çözünürlük sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olan ekran elleriniz ıslakken veya eldiven taktığınızda da kullanılabiliyor. Ekranın ulaşabildiği maksimum parlaklık 4500 nit seviyesinde.

16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ekrandaki delik içerisinde yer alırken, Ace 5 Pro'nun ekranı biyometrik doğrulama için parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafa geçtiğimizde 50 Megapiksel Sony IMX906 ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Fotoğraflardan insanları çıkarmanıza ve görüntülerdeki parlamayı azaltmanıza olanak tanıyan çeşitli AI destekli özelliklerde sunuluyor.

Telefonun 6100 mAh kapasiteli bataryası 100W hızlı şarj desteğine sahip. Çok fazla oyun oynayanlar için bypass şarj özelliği de bulunuyor. IP65 sertifikası, Wİ-Fi 7 desteği ve G1 adlı oyunlar için optimize edilmiş Wi-Fi çipi, OnePlus Ace 5 Pro'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkan telefonun mor, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli 465 dolar seviyesinde.