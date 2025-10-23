Amiral Gemisi Katili Model Performans Testinde!

Amiral gemisi katili OnePlus Ace 6 için geri sayım başladı. Üst düzey performansı orta segment fiyatla sunmaya hazırlanan model, Geekbench testinde ortaya çıktı. Fiyat/performans canavarı olmaya aday cihazın sergilediği güçlü performans dikkat çekti. İşte detaylar...

OnePlus Ace 6, Geekbench Performans Testinde

OnePlus 13’e benzerliğiyle öne çıkan OnePlus Ace 6, PLQ110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan cihaz, tek çekirdekte 3.050, çok çekirdekte ise 9.440 puan alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Ayrıca 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile geleceği görülen Ace 6, Genshin Impact gibi yüksek güç gerektiren oyunlarda bile en yüksek grafik ayarlarında akıcı bir deneyim sunabilecek kapasitede olacak. Geekbench'te yer alan bilgiler bunlardan ibaret fakat modelle ilgili daha fazla fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

İddialara göre OnePlus Ace 6, 6,83 inç boyutunda 1,5K çözünürlüklü ekrana sahip olacak. 7.800 mAh gibi devasa kapasiteli bir bataryadan güç çekecek cihaz, 120W hızlı şarjla beslenecek. Arka tarafında ise 50 MP çözünürlüklü kameralardan oluşan üçlü kurulum bizleri karşılayacak.

OnePlus Ace 6 Tanıtım Tarihi

600-700 dolar civarında bir fiyata sahip olması beklenen OnePlus Ace 6, 27 Ekim'de markanın ana vatanı Çin'de duyurulacak. Aynı lansmanda OnePlus 15 modeli de tanıtılacak.

