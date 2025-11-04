OnePlus'tan Çok Güçlü İşlemciye Sahip Telefon Geliyor

OnePlus, geçen ay OnePlus 15'in yanı sıra Ace 6'yı da tanıttı. Yeni yaşanan bir sızıntıya bakılacak olursa Ace 6 serisi henüz tamamlanmış değil. Yeni bir telefon daha yolda. Ace 6 Pro Max olarak adlandırılacak olan bu model, Qualcomm'un yakında tanıtılacak işlemcisiyle birlikte gelecek.

OnePlus Ace 6 Pro Max Ortaya Çıktı

Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki kutularda "Ace" yazısının hemen altında "Pro Max" ifadesinin yer aldığı öğrenildi. Ne var ki bu görselin yanında telefonun teknik özelliklerini gösteren herhangi bir ipucuna er verilmedi fakat söylentilere göre bu cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini kullanacak ilk telefonlardan biri olacağı yönünde bazı söylentiler mevcut.

Bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile karıştırılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. Qualcomm, bu yeni işlemciyi henüz tanıtmadı ancak temel özellikleri geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntıyla birlikte ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre bu işlemci, Qualcomm'un özel Oryon CPU mimarisine sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 5, 3.8 GHz hızında iki adet ultra çekirdek, 3.32 GHz hızına sahip altı adet performans çekirdeği içerecek. TSMC'nin gelişmiş N3P süreci kullanılarak üretilen işlemci, Adreno 840 GPU kullanacak. İşlemci, AnTuTu'da 3,3 milyonun üzerinde puan alırken Geekbench 6'da ise 3 bin (tek çekirdek) ve 10.000 (çoklu çekirdek) puan aldı.

Bu işlemcinin CPU performansı bakımından Snapdragon 8 Elite ile karşılaştırılabilir bir seviyede olduğu belirtiliyor ancak GPU performansının Snapdragon 8 Elite'e göre biraz daha düşük kaldığı ileri sürülüyor. Yeni telefonun geriye kalan özellikleri hakkında fikir edinmek içinse OnePlus Ace 6'nın özelliklerine hızlı bir bakış atmakta fayda var.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Ace 6, AMOLED ekranda 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı suunuyor. Telefon, 7800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı UFS 4.1 seçeneği karşılıyor. Cihazın IP66, IP68, IP69 sertifikalarına sahip olduğunu da belirtelim.