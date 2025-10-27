16 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 7800 mAh Bataryası Var

Büyük bir merakla beklenen OnePlus Ace 6'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Bu gelişme sayesinde telefonun tüm özellikleri ve fiyatı da netlik kazandı. Zarif tasarımı ile ilgi odağı hâline gelen yeni model, güçlü bir işlemciye sahip. Bununla birlikte gerek batarya gerek şarj konusunda da beklentileri karşılıyor.

OnePlus Ace 6 Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Ace 6, AMOLED ekranda 1272 x 2800 çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek yenileme hızının farkı birçok alanda hissedilebiliyor. İster oyun oynayın ister menüler arasında gezinin, aradığınız o akıcı deneyimi elde ediyorsunuz.

Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Mayıs ayında tanıtılan OnePlus Ace 5 Racing'de ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. Çift SIM ve Type-C desteğine sahip olan telefon, IP66, IP68, IP69 sertifikalarına sahip. Bu da cihazın belirli bir dereceye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefon, 7800 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 120W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Yüksek hızlı şarj desteği, dev bataryayı oldukça kısa bir süre içinde şarj etmenize olanak tanıyarak size büyük bir zaman kazandırıyor.

OnePlus Ace 6'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kameranın yer aldığını belirtelim.

OnePlus Ace 6 Fiyatı