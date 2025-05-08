OnePlus'tan 7.800 mAh Bataryalı ve Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor
OnePlus'ın devasa batarya kapasitesine ve güçlü işlemciye sahip yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!
Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 6 serisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Serinin özelliklerine dair önemli iddia ortaya atıldı. Bu bilgilere göre Ace 6 veya Ace 6 Pro modeli devasa batarya kapasitesi ve güçlü işlemciyle birlikte gelecek.
OnePlus'ın Yeni Telefonu Dev Bataryaya Sahip Olacak
OnePlus Ace 6 veya Ace 6 Pro modelinin 7.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ace 5 Pro modelinde 6.100 mAh, Ace 5 modelinde ise 6.415 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.
Ace 6 veya Ace 6 Pro'nun Snapdragon 8 serisi bir işlemci ile birlikte geleceği öne sürüldü. Bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite veya Snapdragon 8 Elite 2 olacağı tahmin ediliyor. Ace 5 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite, Ace 5 modelinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor.
OnePlus marka yeni telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megpaiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alması bekleniyor.
OnePlus Ace 6 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus Ace 6 serisinin 2025 yılının aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.