OnePlus'tan 7.800 mAh Bataryalı ve Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Ace 6 serisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Serinin özelliklerine dair önemli iddia ortaya atıldı. Bu bilgilere göre Ace 6 veya Ace 6 Pro modeli devasa batarya kapasitesi ve güçlü işlemciyle birlikte gelecek.

OnePlus'ın Yeni Telefonu Dev Bataryaya Sahip Olacak

OnePlus Ace 6 veya Ace 6 Pro modelinin 7.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ace 5 Pro modelinde 6.100 mAh, Ace 5 modelinde ise 6.415 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Ace 6 veya Ace 6 Pro'nun Snapdragon 8 serisi bir işlemci ile birlikte geleceği öne sürüldü. Bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite veya Snapdragon 8 Elite 2 olacağı tahmin ediliyor. Ace 5 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite, Ace 5 modelinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor.

OnePlus marka yeni telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megpaiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alması bekleniyor.

OnePlus Ace 6 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 serisinin 2025 yılının aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.