200 MP Kameralı Honor 400 Serisi Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz haftalarda devasa bataryalı Honor X60 GT modelini tanıtan Honor yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen Honor 400 ve Honor 400 Pro modellerinin ne zaman tanıtılacağı açıklandı.

Honor 400 Serisinin Tanıtım Tarihi

Honor 400 ve Honor 400 Pro isimli akıllı telefon modelleri 22 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılacak. Yapılacak tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.

Honor 400'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 400, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 200 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü. 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip telefonda 5.300 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği bulunacak.

Hono 400 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 400 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı öne sürüldü.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

5.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon IP68/IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Telefonların özelliklerine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefonlar farklı özelliklerle gelebilir.