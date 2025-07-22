OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefonlar Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Ace 6 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre çok güçlü işlemciye ve devasa batarya kapasitesine sahip Ace 6 ve Ace 6 Pro çok yakında tanıtılacak.

OnePlus Ace 6 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 ve Ace 6 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. OnePlus 5 Pro ve OnePlus 5, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Ace 6 serisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yeni telefonlar ekran altı parmak izi sensörünü de destekleyecek.

Ace 6 modeli gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Ace 6 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Yeni telefonlar 7.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Ace 5 Pro modelinde 6.100 mAh, Ace 5 modelinde ise 6.415 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

OnePlus'ın yeni telefonları IP68 sertifikasını destekleyecek. Bu sertifika, telefonların belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonların 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.