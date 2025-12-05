8.300 mAh Bataryalı Ucuz Amiral Gemisi Satış Rekoru Kırdı

OnePlus Ace 6T yakın bir zamanda güçlü işlemcisi ile birlikte Çin'de tanıtıldı. Hemen ardından da telefonun satışı başladı. Sadece birkaç dakika içinde ulaştığı satış miktarı ile önemli bir başarının altına imza attı. Görünüşe göre yeni telefona oldukça yoğun bir ilgi var.

OnePlus Ace 6T'nin Satış Miktarı Açıklandı

OnePlus Ace 6T'nin ilk 10 dakikada ulaştığı satış miktarı, kendi sınıfındaki tüm rakip modellerin yıl boyunca bir günde ulaştığı miktarı geçti. Sadece birkaç dakika içinde elde edilen bu miktar, tüketicilerin yeni cihazla çok yakından ilgilendiğini gözler önüne serdi.

Bu büyüme aynı zamanda OnePlus'ın pazardaki büyüme eğiliminin bir yansıması olarak görülebilir. Şirketin sevkiyatlarında 2025 yılının başından bu yana bir önceki yıla göre yüzde 42,3 oranında artış meydana geldi. Bu da Ace 6T'nın başarısının bir tesadüf olmadığını, şirketin zaten bir süredir büyüdüğünü ve bunun da satışlara yansıdığını gösteriyor.

OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.83 inç

6.83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2)

50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) Batarya: 8.300 mAh (100W Hızlı Şarj)

8.300 mAh (100W Hızlı Şarj) Sertifikasyon: IP66, IP68, IP69K

IP66, IP68, IP69K Boyut: 163,41 x 77,04 x 8,30 mm

163,41 x 77,04 x 8,30 mm Ağırlık: 217 gram

OnePlus Ace 6T, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu arada geçtiğimiz ay küresel pazara gelen OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Cihaz, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefon, 8.300 mAh batarya kapasitesi ile beraber geliyor. Aktarılan bilgilere göre telefonda 10 saatten uzun bir süre oyun oynanabiliyor, 29 saat dizi izlenebiliyor. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği de mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz, 163,41x77,04x8,30 mm boyutlarında ve 217 gram ağırlığa sahip.

Yeni telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. IP66, IP68 ve IP69K sertifikasına sahip olan cihaz, siyah, yeşil, mor ve mavi renk seçenekleri ile geliyor.