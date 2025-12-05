16 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı

vivo, çok yakın bir zamanda tanıtması beklenen vivo S50'nin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seren bir görsel yayınladı. Büyük bir merakla beklenen telefon, her tarza uygun bir renk seçenek yelpazesi ile sunulacak. Bununla birlikte şık tasarımı sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

vivo S50'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo'nun telefonun arka tasarımını ve mevcut renk seçeneklerini gösteren yeni görsellerine göre vivo S50, beyaz, siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile beraber gelecek. Cihazın arka tarafında oval köşelere sahip dikdörtgen bir kamera modülü yer alıyor. Bu modülün üzerinde iki kamera dikey bir şekilde konumlandırılıyor. Modülün sağ tarafında ise LED flaşın yanı sıra bir kamera bulunuyor.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 GPU: Adreno 735

Adreno 735 RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Hızlı Şarj: 90W

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo S50 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz ayrıca Android 16 işletim sistemi ile beraber gelecek ve 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece cihaz hızlı bir şekilde şarj edilebilecek.

Cihaz, daha önce V2582A model numarası ile Geekbench testinde de görülmüştü. Tek çekirdek testinde 2 bin 44 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5 bin 851 puan elde etmişti. Bu testte telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı ancak RAM tarafında bunun haricinde başka seçeneklerin de olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Telefonun arka tarafında üç adet kamera olacak. Telefonun batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat vivo S30'da 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Bu modelde de yüksek batarya kapasitesi görmemiz çok yüksek bir ihtimal. Cihazın gücünü ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacağı söyleniyor.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu arada 29 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılan ve Android 15 işletim sistemi ile gelen vivo S30'da da aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

vivo S50 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50'nin 2025 yılının aralık ayında yani bu yıl bitmeden hemen önce tanıtılması bekleniyor. Markanın yayınladığı yeni görsele bakılacak olursa bu birkaç gün sonra vivo S50'nin duyurulması muhtemel. Yine de henüz konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini unutmamak gerekiyor.