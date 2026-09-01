OnePlus'tan Yeni Amiral Gemisi Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte gelecek. Bu sayede telefonda kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre OnePlus 16'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip ana kamera, 1/1.95 inç sensör boyutuna sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bir akıllı telefon için 1/1.4 inç sensör boyutunun oldukça büyük olduğunu belirtelim.

Bu sensör boyutu, yüksek çözünürlükle birleştiğinde gündüzleri çok detaylı fotoğraflar, geceleri ise net fotoğraflar çekilebilmesini sağlayacaktır. Periskop telefoto kameralar, telefonun içindeki fiziksel alan kısıtlı olduğundan dolayı çok küçük sensörlere sahip oluyor. Bir telefoto kamera için 1/1.95 inç boyutunun oldukça büyük olduğunu söylemek mümkün.

Bu durum, telefonun sadece gündüz değil, ışığın az olduğu kapalı mekanlarda ve hatta geceleri bile kaliteli fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. 50 megapiksel çözünürlük, ultra geniş açıyla çekilen manzara fotoğraflarında köşelerdeki netliğin bozulmamasını ve fotoğrafı kırptığınızda bile kalitenin korunmasını sağlıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamerada otomatik odaklama özelliği yer alacak. Bu sayede daha net çekimler yapılabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15'te 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip otomatik odaklama özellikli ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus 15'te ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının Ekim ayının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus 15, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15 şu anda 80 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 83 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus 16'nın kamera konusunda oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları bir kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.