OnePlus, Android 15'ten Sonra Güncelleme Almayacak Modelleri Duyurdu!

Bir süredir geliştirme aşamasında olan Android 15, nihayet tamamlanmak üzere. Bu yeni sürüm; uydu bağlantısı, özelleştirilebilir alanlar ve uygulama arşivleme gibi birçok yeni özellikle birlikte gelecek.

Ancak her yıl olduğu gibi, bazı Android cihazlar bu yıl da güncelleme almayacak. Bu durum OnePlus kullanıcılarını da etkileyecek ve Android 15 tabanlı OxygenOS 15, bazı cihazlar için gelmeyecek, bazıları için de son büyük güncelleme olacak.

OnePlus'ın Yazılım Güncelleme Politikası

OnePlus'ın yazılım güncelleme politikası dikkate alınarak hazırlanan listeye göre, bazı OnePlus telefonları ve tabletleri Android 15 sonrasında büyük güncellemeler almayacak.

Bu cihazlar arasında OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus 10R, OnePlus Nord N30 SE, OnePlus Nord CE 3, OnePlus Nord CE 3 Lite ve OnePlus Pad Go bulunuyor. Bu cihazlar Android 15 güncellemesini alacak, ancak bu, onların alacağı son büyük güncelleme olacak.

OnePlus'ın yazılım güncelleme politikası, yüksek kaliteli telefonlar için dört yıl OS güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sunuyor. Yeni Nord modelleri için üç OS güncellemesi vaat edilirken, eski modeller genellikle iki büyük Android güncellemesi alıyor. OnePlus Nord N ve Nord CE serisi modeller genellikle iki nesil Android güncellemesi alıyor.

Google ve Samsung, yedi yıllık Android güncelleme desteği sunarak yeni bir standart belirledi. Ancak OnePlus, yazılım güncelleme politikalarına farklı bir yaklaşım benimsemiş durumda.

OnePlus Başkanı Kinder Liu, “Sadece daha uzun yazılım güncelleme politikaları sunmak meseleyi tamamen kaçırır. Kullanıcı deneyiminin akıcılığı da en az güncelleme politikaları kadar önemlidir” diyerek bu durumu açıklıyor.

OnePlus kullanıcıları için Android 15 tabanlı OxygenOS 15, belirli cihazlar için son büyük güncelleme olacak. Bu cihazlar için gelecekte başka büyük güncellemeler beklenmiyor. Ancak, Android 15’in getirdiği yenilikler ve özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek.

Yeni OS, uydu bağlantısı, özel alan ve uygulama arşivleme gibi özellikler sunarak kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. OnePlus'ın yazılım güncelleme politikası, cihazların uzun ömürlü olmasını sağlarken, kullanıcı deneyiminin akıcılığını da ön planda tutuyor.