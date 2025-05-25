Hem Uygun Fiyatlı Hem Yapay Zekalı: Bütçe Dostu Kablosuz Kulaklıklar Tanıtıldı!

Akıllı telefon dünyasının en büyük üreticilerinden OnePlus, kısa süre önce yeni Buds 4 adlı kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Peki bu cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte OnePlus Buds 4 özellikleri ve fiyatı!

OnePlus Buds 4 Çin’de Satışa Sunuldu

Markanın fiyat-performans odaklı olarak tanıttığı Buds 4, selefine kıyasla çok daha iddialı bir performans sunuyor. 55 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan yeni model, 5.5 kHz’lik ultra geniş bant desteği sayesinde ortam seslerini oldukça etkili bir şekilde bastırabiliyor.

Çift sürücülü yapıya sahip olan kulaklık, üçlü mikrofon sistemi ve aramalarda yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisi sunuyor. Bu sayede özellikle rüzgarlı ya da gürültülü ortamlarda bile son derece net ve kaliteli görüşmeler yapmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca OnePlus Buds 4, yapay zeka destekli anlık çeviri özelliğiyle de öne çıkıyor. Böylece farklı dillerde iletişim kurulabiliyor.

OnePlus Buds 4 fiyatı ise 449 Çin Yuanı (62 dolar) olarak açıklandı. Modelin yakında küresel olarak da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus Buds 4 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.