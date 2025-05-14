İşlemcisi Çok Güçlü: OnePlus 13s Performans Testine Girdi

Kısa süre önce 144Hz yenileme hızına sahip Pad 2 Pro tablet modelini tanıtan OnePlus, yeni telefon üzerinde çalışıyor. OnePlus 13s isimli telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu test sayesinde telefonun bazı özellikleri belli oldu.

OnePlus 13s Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2723 model numarasına sahip olan OnePlus 13s modeli tek çekirdek testinde 2 bin 862 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 528 puan almayı başardı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

OnePlus 13s gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile birlikte gelecek telefonun 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor. LTPO AMOLED ekranın 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.

Paylaşılan bir görsel, telefonun arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Görsele göre kameralar dikey şekilde konumlanacak. Kameraların sağ kısmında ise LED flaş bulunacak.

Siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak telefonun arka yüzeyinde OnePlus logosu da yer alacak. OnePlus 13s modelinin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.