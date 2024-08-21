OnePlus Buds Pro 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan yeni kablosuz kulaklığı Buds Pro 3 ile karşımıza çıktı. İki mıknatıs içeren 11 mm woofer ve 6 mm tweeter sayesinde önceki modele kıyasla daha güçlü bas ve net tiz sesler sunabilen kulaklığa Dynaudio tarafından master-tuning yapıldı.

OnePlus Buds Pro 3 Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus Buds Pro 3 ile gelen yeni uyarlanabilir gürültü engelleme sistemi, engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlıyor. Örneğin, sessiz bir ofisten çıkıp gürültülü bir sokakta yürümeye başladığınızda 50 dB'ye kadar gürültü engelleme yapılabiliyor.

Uyarlanabilir ANC pil performansı konusunda da önemli bir avantaj sunuyor. Bunun sebebi ANC'nin sürekli maksimum seviyede olmasının pil tüketimini önemli ölçüde artırması. Hazır pil demişken her kulaklıkta 58 mAh pil yer aldığını belirtmeliyiz. ANC kapalıyken 10 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, uyarlanabilir ANC açıkken 6 saate kadar dayanabiliyor.

Şarj kutusunda ise 566 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu sayede 43 saate kadar pil ömrü elde edilirken, ANC açık kullanıldığında bu süre 25,5 saat seviyesinde. USB-C portu üzerinden 70 dakikada tam şarja ulaşılabilirken, kablosuz şarj etmek isterseniz yaklaşık 2 buçuk saatlik bir zamana ihtiyaç duyuluyor.

Kulaklıklar toza ve suya karşı dayanıklılık konusunda IP55 sertifikasına sahip. Her bir kulaklıkta 3 mikrofon yer alırken, LHDC 5.0 ve AAC kodekleri ile Bluetooth 5.4 üzerinden bağlantı kuruluyor. Google Fast Pair ve Spatial Audio desteğine de sahip olan kulaklığın minimum gecikme süresi 94 ms seviyesinde. Maalesef bu konuda önceki modele kıyasla bir iyileştirme sunulmuyor. OnePlus Buds Pro 3 fiyatı ABD'de 180 dolar olarak belirlendi.