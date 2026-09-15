OnePlus'ın 7000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

OnePlus yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte N6 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızıyla da öne çıkacak.

OnePlus N6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus N6 Lite, 22 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da bulunacak. Cihaz ayrıca yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

OnePlus N6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus N6 Lite'ın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus N6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OnePlus N6 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

N6 Lite, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli OnePlus N6'da 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus N6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus N6 Lite'ın ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus N6'da 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus N6 Lite'ın hem batarya kapasitesi hem de yenileme hızı açısından oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.