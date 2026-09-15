iQOO'nun 16 GB RAM'li Tableti Performans Testine Girdi

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iQOO'nun yeni Android tableti Pad Ultra Geekbench testinde görüldü. Böylece tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Mobil cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablette bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile oynanabilecek.

iQOO Pad Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO Pad Ultra, iPA2691 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Tablet tek çekirdek testinde 1.512 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 770 puana ulaştı. Tablette 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki performansı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Tabletin 1.512 puanlık tek çekirdek puanı, güçlü bir işlemci performansına işaret ediyor fakat sosyal medya veya internette gezinme esnasındaki akıcılığı tek başına bu puan belirlemez. Bunun yanı sıra GPU, RAM ve yenileme hızı gibi faktörler de önemlidir. Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında fikir veriyor.

Çoklu çekirdek testinde alınan 6 bin 770 puan, işlemcinin birden fazla çekirdeğin kullanılabildiği yoğun işlerde iyi bir performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Video düzenleme ve oyun oynama gibi işlemci gücünden yararlanan uygulamalarda da bu performans avantaj sağlayabilir.

iQOO Pad Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

iQOO'nun yeni tableti gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda iQOO Pad Ultra'da da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

iQOO Pad Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad Ultra'nın 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Pad 6 Pro, 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Pad Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan işlemciyi ve Geekbench puanlarını göz önünde bulundurduğumda iQOO Pad Ultra'nın Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tablette hatta video düzenleme gibi işlemler bile rahatlıkla yapılabilecektir.