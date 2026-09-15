Samsung'dan Yeni Telefon! 6.000 mAh Bataryaya Sahip

Samsung, Galaxy A08'i hem Sırbistan hem de Bosna Hersek'teki internet sitelerine ekledi. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefon gümüş, yeşil ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A08'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: PLS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 6.000 mAh

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera ve 2 MP (f/2.4) yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9 (6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi)

Dayanıklılık Sertifikası: IP64

Samsung Galaxy A08'in Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A08'in ekranı 6,7 inç büyüklüğünde. Telefon PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun henüz yenileme hızı ve ekran parlaklığı belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A07'de 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, PLS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı mevcut.

Samsung Galaxy A08'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor. İşlemcinin adı henüz belli değil. Bu arada Galaxy A07'de Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Helio G99 işlemcisi, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu etkiliyor. Galaxy A06'da ise MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A08'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A07'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

Samsung Galaxy A08'in Bataryası Kaç mAh?

Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte gelen telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasıın sağlayacak. Şarj hızı henüz belli değil. Bu arada Galaxy A07'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A08 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A08'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A08'in altı yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi alacak olması önemli bir avantaj. Bu sayede telefon uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini sürdürebilecek. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.