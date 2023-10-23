OnePlus Nord 3 5G Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Cep Yakıyor!

2023 yılının temmuz ayında tanıtılan OnePlus Nord 3 5G, Türkiye'de satışa sunuldu. Oneplus tarafından üretilen telefon, sahip olduğu yüksek fiyat ile dikkat çekiyor. Peki, söz konusu telefonu satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

OnePlus Nord 3 5G Türkiye'de Ne Kadar Fiyata Satılıyor?

Tasarım ve donanım konularında öne çıkan OnePlus Nord 3 5G modelinin 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Satışa sunulan telefon yeşil renk seçeneğine sahip.

Söz konusu telefonun 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Mali-G710 MC10 GPU'ya sahip olan telefonda MediaTek Dimensity 9000 işlemcisi yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 11 5G ve Oneplus Nord CE 3 Lite 5G mdoelleri de Türkiye'de satışa sunulmuştu. OnePlus 11 5G modelinin 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü 44 bin 999 TL fiyata sahip.

Oneplus Nord CE 3 Lite 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 15 bin 999 TL fiyata satılıyor.

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