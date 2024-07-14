Samsung ve Google'a Gözdağı: OnePlus'ın Yeni Telefonu 6 Yıl Güncelleme Desteği Alacak!
OnePlus, 16 Temmuz'da tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefonuyla kullanıcılarına uzun süre Android işletim sistemi ve güvenlik yaması desteği sunacak!
Akıllı telefon üreticilerinin ürünlerine verdiği güncelleme desteğini artırdığı son dönemde, OnePlus da benzer bir hamle yaptı. Marka, 16 Temmuz'da tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefonuyla kullanıcılarına uzun süre Android işletim sistemi ve güvenlik yaması desteği sunacak.
OnePlus Nord 4, 6 Yıl Güncelleme Desteği Alacak
OnePlus, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Nord 4 modelinin dört yıl Android işletim sistemi ve altı yıl güvenlik güncellemesi alacağını doğruladı. Hatırlanacağı üzere, akıllı telefonun selefi için üç yıl Android işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi sözü verilmişti.
Çinli üretici, bu hamlesiyle ürünlerine dört-beş yıl destek veren Xiaomi, OPPO, Realme ve vivo gibi rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Ancak zirvenin yedi yılla Samsung ve Google'a ait olduğunu belirtelim. Bu şirketler, amiral gemilerine yedi yıl, giriş ve orta segment cihazlarına ise dört yıl destek sunuyor.
OnePlus Nord 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde OnePlus Nord 4'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte OnePlus marka yeni akıllı telefon!
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