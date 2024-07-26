Piyasaya Çıkmadan Güncelleme Alan Telefon: Yeni Özellik Eklendi!

Geçen hafta tanıtılan OnePlus Nord 4'ün tüm detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Ağustos ayında piyasaya sürülecek bu telefon ilk güncellemesini aldı. Üretim süreci çoktan başlamış olduğu için bu güncelleme büyük ihtimalle telefona dahil edilmeyecek yani kutudan çıkardığınızda yazılım güncellemesi ile karşılaşacaksınız.

OnePlus Nord 4 İlk Yazılım Güncellemesini Aldı

OxygenOS 14.1.0.320 (EX01) sürüm numarası ile karşımıza çıkan güncelleme, grup fotoğraflarında kapalı gözleri düzeltme imkanı sunan AI Best Face özelliğini telefona ekliyor. Bu özellik sayesinde çektiğiniz fotoğrafta gözü kapalı biri varsa bunu kolayca düzeltebiliyorsunuz.

Genel iyileştirmelerin ve hata düzeltmelerin yapıldığı güncelleme, kamera performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Son olarak güncellemenin 6.25 GB boyutunda yani kapsamlı bir güncelleme olduğunu da belirtmek isteriz.

6.74 inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye sahip olan OnePlus Nord 4, 50 Megapiksel çözünürlüğünde akmeraya sahip. 8 GB'dan 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunan telefonda, 5500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.