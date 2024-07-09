Lansman Öncesinde: OnePlus Nord 4 Özellikleri Sızdırıldı!

OnePlus'ın uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan yeni telefonu Nord 4,16 Temmuz'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtacak. OnePlus cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiyor fakat tanıtım tarihi yaklaştıkça artan sızıntılar cihazın neredeyse tüm özelliklerine hakim olmamızı sağladı.

OnePlus Nord 4 Özellikleri

Metal bir gövdeye sahip olan OnePlus Nord 4 iki renk tonunun kullanıldığı bir tasarımla gelecek. Düz çerçevelere sahip olan telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden alacak. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 2.8 GHz'e kadar çıkabiliyor ve Adreno 732 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Cihazın 6.74 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunarken, 5500 mAh kapasiteli batarya 100W hızlı şarj desteği ile gelecek. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş kameranın yanı sıra 16 Megapiksel ön kamerayı göreceğiz.

3.5 mm kulaklık girişinin korunduğu telefon, USB-C portuna ek olarak ekranda parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve IP65 sertifikası ile gelecek.

Etkinliğe sadece bir hafta kaldı, dolayısıyla bu özellikleri teyit etmek için çok beklemeyeceğiz.