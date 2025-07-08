Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip Xiaomi 16 Geliyor! Tarih Verildi

2024 yılında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16'nın tanıtım tarihi belli oldu. Peki, çok güçlü donanıma sahip Xiaomi 16 ne zaman çıkacak?

Xiaomi 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro ve Xiaomi 16 Pro Mini'nin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16'nın global sürümünün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelecek telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.