54 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Çeviri Bile Yapabiliyor

OnePlus, bir süre önce Nord Buds 4 Pro adlı bir kulaklık tanıttı. Şimdi de bunun bazı özelliklerinden feragat edilmiş bir modelin daha tanıtımı gerçekleştirildi. Her ne kadar bazı özelliklerden feragat edilmiş olsa da Nord Buds 4 olarak adlandırılan bu model de uzun pil ömrü ve dahasına sahip olmaya devam ediyor.

OnePlus Nord Buds 4'ün Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm dinamik sürücüler

12 mm dinamik sürücüler Ses Kodekleri: AAC ve SBC

AAC ve SBC Mikrofon: 6 adet

6 adet Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Suya Dayanıklılık: IP55 sertifikası

IP55 sertifikası Kulaklık Pil Ömrü: Kulaklık başına ANC kapalı 13 saat, ANC açık 6,5 saat

Kulaklık başına ANC kapalı 13 saat, ANC açık 6,5 saat Şarj Kutusu ile Toplam Pil Ömrü: ANC kapalı 54 saat, ANC açık 27 saat

ANC kapalı 54 saat, ANC açık 27 saat Şarj Süresi: Kulaklıkların tamamen şarj olması yaklaşık 55 dakika. Kulaklıklarla beraber şarj kutusunun şarj olması yaklaşık 90 dakika.

Kulaklıkların tamamen şarj olması yaklaşık 55 dakika. Kulaklıklarla beraber şarj kutusunun şarj olması yaklaşık 90 dakika. Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma: Destekliyor

Destekliyor Yapay Zeka Destekli Çeviri: Destekliyor

Destekliyor Yapay Zeka Asistanı: Mevcut

Mevcut Kontroller: Dokunmatik

Dokunmatik Bağlantı: Bluetooth 6.1

OnePlus Nord Buds 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

OnePlus Nord Buds 4, aktif gürültü engellemeye kapalıyken kulaklık başına 13 saat, şarj kutusuyla beraber toplam 54 saat pil ömrü sağlıyor. Bu özellik etkinken kulaklık başı 6,5 saat, şarj kutusuyla toplam 27 saat kullanım süresi elde ediliyor.

OnePlus Nord Buds 4'ün Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Buradaki rakamlardan ilki toza karşı, ikincisi ise su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Her gün düzenli olarak spor yapan ve yoğun terleme sorunu yaşayanların endişelenmesine gerek yok. Öte yandan gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazaları da sorun oluşturmaz. Ama onunla havuza ya da denize girmekten, duş almaktan veya onu yıkamaktan kesinlikle kaçınmak gerek.

OnePlus Nord Buds 4'ün Gelişmiş Özellikleri Neler?

Cihaz, yapay zeka destekli çeviri özelliğine sahip. Ayrıca bir yapay zeka asistanı da bulunuyor. Çeviri özelliği sayesinde dil bariyeri tamamen ortadan kalkıyor. Yabancı dilde konuşan kişinin ne demek istediği hızlıca anlaşılabiliyor. Yapay zeka asistanı ise gün içinde cevabı merak edilebilecek çeşitli sorulara kolayca cevap almaya olanak tanıyor.

OnePlus Nord Buds 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord Buds 4 için 3.499 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.724 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 3 bin 900 TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim. Bu arada OnePlus Nord Buds 4 Pro için 3.999 rupi (1.972 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OnePlus Nord Buds 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord Buds 4'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ama markanın şu an Türkiye'de OnePlus Buds 4, Nord Buds 3R ve Buds Z2 modelleri satılıyor. Bunları göz önüne alacak olursak Pro versiyonun da lansmandan bir süre sonra Türkiye'ye gelmesinin mümkün olduğu söylenebilir.

OnePlus Nord Buds 4 ile Nord Buds 4 Pro'nun Farkı Nedir?

Özellik OnePlus Nord Buds 4 Pro OnePlus Nord Buds 4 Sürücü 12 mm titanyum sürücü 12 mm dinamik sürücü Ses Kodekleri AAC, SBC, LHDC 5.0 Sadece AAC ve SBC Yapay Zeka Destekli Çeviri Destekliyor Destekliyor Toplam Pil Ömrü 54 saate kadar 54 saate kadar Mikrofon 6 adet 6 adet Uzamsal Ses Desteği Mevcut Mevcut

Editörün Yorumu

OnePlus Nord Buds 4'ün günlük yaşamı oldukça kolaylaştıracak bir kablosuz kulaklık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yurt dışı seyahatlerinde yabancı dil bilmeyenlere ciddi katkısı olacaktır. Ayrıca yapay zeka asistanı sayesinde de günün herhangi bir anında kafada beliren sorulara hızlı yanıt almayı sağlayacaktır.