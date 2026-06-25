Yeni God of War Oyununa Dair Bomba İddia! Bu Tarihte Çıkabilir

God of War Laufey ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında güvenilir bir kaynaktan dikkat çekici iddia geldi. Görünüşe bakılacak olursa Sony, 2026 yılını Grand Theft Auto VI (GTA 6) yüzünden atlayacak. Bunun yerine daha güvenli bir tarih seçecek.

God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Jason Schreier'a göre God of War Laufey'nin Şubat ya da Mart 2027 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sony ve geliştirici Santa Monica, bu yeni yüksek bütçeli yapımı 2027 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşturmak istiyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde yaklaşık 24 dakikalık oynanış videosunda da oyunun büyük ölçüde tamamlanmış olduğu görülmüştü. Dolayısıyla bu tarih oldukça mantıklı görünüyor.

Sektör içinden önemli kaynaklara göre oyunun geliştirme süreci yaklaşık birkaç yıldır devam ediyor. Serinin bir önceki oyunu God of War Ragnarök, 2022 yılında piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen süre, Santa Monica'nın Laufey'yi tamamlaması için yeterli süre anlamına geliyor. Sadece küçük bir elden geçirmeye ihtiyacı var. Bu da en nihayetinde bir seneyi bulmayacak.

Bu arada oyunun Schreier tarafından belirtilen dönemde piyasaya sürülmesi, God of War Laufey'nin ticari başarısı açısından birtakım soru işaretlerini beraberinde getirebilir. 2027'nin başlarında çok sayıda oyun piyasaya sürülecek. Bunların arasında Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Fable ve Persona 4 Revival gibi oyunlar bulunuyor. Yani rekabet koşulları bir hayli sert olacak.

God of War Laufey Neden 2026'da Çıkmayacak?

God of War Laufey'nin 2026'da piyasaya sürülmemesinin arkasındaki en belirgin sebeplerden biri, oyun sektöründe büyük bir etkisi olan Grand Theft Auto VI (GTA 6). Rockstar Games, yeni oyununu Kasım 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylesine büyük bir yapım, oyuncuların ilgisini doğrudan üzerine çekecek. Yayıncılar da uzun bir süre boyunca bu yapımı oynayacak. Sony gibi büyük bir şirket bile kendi oyunlarını GTA 6'nın karşısında konumlandırmak istemiyor.

Şirket, oyununu GTA 6 ile aynı dönemde piyasaya sürmek yerine daha sakin bir dönem tercih ediyor. Şimdilik 2027'nin başı oldukça uygun görünüyor. O zamana kadar GTA 6 çoktan denenmiş ve hatta hikâyesi ve yan görevler bile bitirilmiş olacak. Yayıncıların ve YouTuberlar da dikkatini başka oyunlara da vermeye başlayacak.

God of War Laufey'nin Çıkış Tarihi Ne Zaman Duyurulur?

Aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan God of War Laufey'nin resmî çıkış tarihi her ne kadar doğrulanmasa da yakında duyurulması bekleniyor. Çıkış tarihinin Temmuz ayında duyurulması şimdilik düşük bir ihtimal. Ama Ağustos ya da Eylül ayında bir duyuru gerçekleştirilmesi oldukça yüksek bir ihtimal. Bu duyuru ile Laufey'nin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklığa kavuşturulabilir.

Editörün Yorumu

God of War Laufey, ben de dahil olmak üzere sayısız oyuncu tarafından en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Ama GTA 6 ile aynı dönemde çıkmasını ben de istemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Grand Theft Auto VI piyasaya sürüldüğünde tüm odağımı ona vereceğim.

Bu süreçte God of War Laufey'nin benim için epey geri planda kalacağını söyleyebilirim. Üstelik bu şekilde düşünen sadece ben değilim. Milyonlarca oyuncu benzer eğilimde olacak. Sony'nin bu dönemde oyunu piyasaya sürmesi, satış açısından beklentileri karşılayamamasına sebep olur. O yüzden biraz daha beklemesi ve 2027'nin başlarında piyasaya sürmesi şu an en mantıklısı.