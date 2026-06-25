Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! 165Hz Ekranı Var

Redmi K90 Ultra önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugüne dek akıllı telefonun tasarımını, fiyat etiketini ve tanıtım tarihini paylaşıldı. Son gelişmeler ise cihazın bazı ekran ve batarya özelliklerini ortaya koyuyor. Peki Redmi K90 Ultra'nın ekranı ve bataryası nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Ultra'da 6.83 inç büyüklüğünde, 165Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık değeri sunan bir ekran mevcut olacak. Şirketin açıklamasına göre bu panelin üretiminde M10 malzemesi kullanıldı. Bunu biraz daha açarsak ekrandaki M10 altyapısı sayesinde pikseller daha az enerji harcıyor ve aynı zamanda daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşıyor. Bununla birlikte ekranın 3.500 nit tepe parlaklığı desteklemesi oldukça etkileyici. Bu değer iPhone 17 Pro Max'in 3.000 nit tepe parlaklığından 500 nit daha fazla.

Bunun dışında 165Hz tazeleme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda fazlasıyla akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Şirkete göre telefon 40'tan fazla oyunu 165FPS kare hızlarında çalıştıracak. Yani bu modeli satın alan kullanıcılar oyun gibi konularda fazlasıyla memnun olacak diyebiliriz.

Redmi K90 Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de bataryası olacak. Zira paylaşılan tanıtım posterlerinde Redmi K90 Ultra'nın 8550 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini görebiliyoruz. Hatırlanacağı üzere geçmiş raporlar cihazın 8.000 mAh'lik bir pille geleceği yönündeydi. Ancak son duyuru modelin daha büyük bir pile sahip olacağını gösteriyor.

Akıllı telefonun bataryası 100W kablolu şarjı ve 22.5W kablolu ters şarjı destekleyecek. Kablolu ters şarj özelliği bazı durumlarda telefonunuzu bir powerbank gibi kullanıp başka cihazları şarj etmenize imkan sağlıyor. Kısacası ürün batarya konusunda da bir hayli yetenekli olacak.

Redmi K90 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED (M10 altyapılı)

OLED (M10 altyapılı) Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ana Kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Yardımcı Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Hızlı Şarj: 100W kablolu, 22.5W ters kablolu

100W kablolu, 22.5W ters kablolu Batarya: 8.550 mAh

8.550 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Ekran Altında Parmak İzi Sensörü: Destekleyecek.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Ultra'nın tanıtımı 30 Haziran'da yapılacak. Cihazın ilk etapta Çin'de satışa çıkması ve ilerleyen dönemlerde daha farklı bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun dışında Xiaomi ülkemizde Redmi Note 15 Pro+ 5G gibi çok sayıda Redmi modelini satıyor. Ancak bunların arasında Redmi K80 Ultra bulunmuyor. Bu nedenle Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkmama ihtimali söz konusu.

Redmi K90 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin daha önce yaptığı açıklamalara göre akıllı telefon 3.000 yuan (20.557 TL) başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bir önceki nesil ise 2.400 yuan (16.441 TL) civarında bir başlangıç fiyatınyla satışa çıkmıştı. Bu da yeni telefonun daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Zaten ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda bu artışın fazlasıyla mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu fiyata Türkiye'de uygulanan vergileri de eklersek yaklaşık 41.835 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra'nın özellikleri beni gerçekten etkiledi. Şahsen şu anda bir telefon ihtiyacım olsa ve Redmi K90 Ultra Türkiye'de satılıyor olsa hiç düşünmeden satın alırdım. Zira benim için ekran ve batarya performansı çok önemli. Bu model de sahip olduğu özelliklerle kullanıcılara üst seviye bir performans sunacak gibi görünüyor.