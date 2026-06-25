OPPO'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X10 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X10 Ultra'nın işlemcisi ve ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ile birlikte gelecek.

OPPO Find X10 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X10 Ultra, 6,89 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Telefon LTPO teknolojisini de destekleyecek. Bu teknoloji, ekranların pil tüketimini ciddi şekilde azaltıyor. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran, siz ekrana dokunmasanız bile saniyede 120 kez yenilenmeye devam ediyor. Bu da pili daha hızlı tüketiyor. LTPO ise ekrandaki içeriğe göre bu hızı 1Hz ile 120Hz arasında anlık olarak değiştiriyor.

Oyun oynarken veya menüler arasında gezerken ekran otomatik olarak 120Hz'ye çıkıyor. Böylece akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Ekranda bir fotoğrafa bakarken veya e-kitap okurken ekran kendini 10Hz veya 1Hz'ye kadar düşürüyor. Böylece yalnızca ekrandan kaynaklanan pil tüketimi önemli oranda azalıyor.

LTPO, performanstan ödün vermeden akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yenileme hızının düşüp yüskelmesi tamamen arka planda gerçekleşiyor. Kullanıcılar bu geçişleri hissetmiyor. Yani böylece hem akıcı ekran deneyimi hem de daha uzun bir pil ömrü elde ediliyor.

OPPO Find X9 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlalık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Find X10 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO Find X10 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun eprformansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OPPO Find X10 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,89 inç

6,89 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Ultra'nın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9 Ultra, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Find X10 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OPPO Find X10 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Ultra için 1.778 dolar (82.703 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Find X10 Ultra, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre telefon 1800 dolar (83.727 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 167 bin TL civarında olabilir. OPPO'nun Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 Ultra'nın ekran özellikleri ve işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada LTPO'nun önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise hem akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması hem de pil tüketimini azaltması.