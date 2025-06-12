Dev Bataryalı Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

OnePlus Nord CE 5 modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber katlanabilir telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu. Telefonun Geekbench'te sergilediği performans şaşırttı.

OnePlus Nord CE 5 Geekbench'te Puan Aldı?

CPH2719 model numarasına sahip OnePlus Nord CE 5 modeli tek çekirdek testinde 1.321 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.082 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Söz konusu teste göre telefonda MediaTek Dimensity 8350 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

OnePlus Nord CE 5 Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

256 GB depolama alanına sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonun 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

OnePlus Nord CE 5 Fiyatı

OnePlus Nord CE 5 modelinin 25.000 Hindistan rupisi (11.490 TL) fiyat etiketine sahip olacağı öne sürüldü. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ve özelliklere sahip olabilir.

OnePlus Nord CE 5 Tanıtım Tarihi

OnePlus Nord CE 5 modeli 8 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Nord CE 5'in yanı sıra devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan OnePlus Nord 5 modeli de duyurulacak.