OnePlus Pad 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Koronavirüs salgını sonrasında Android tabletlerde amiral gemisi modeller yerine fiyat / performans odaklı seçeneklere odaklanıldı. Samsung dışında amiral gemisi tablet sunan markaların sayısı oldukça azalırken, OnePlus ile bunlara bir yenisi eklendi. Markanın ilk amiral gemisi tableti: OnePlus Pad 2 resmen tanıtıldı.

OnePlus Pad 2 Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus Pad 2'nin 12.1 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı, 144 Hz yenileme hızı ve 2120 x 3000 piksel çözünürlük sunuyor. 900 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen ekranın en boy oranı 7:5 seviyesinde. Kalem desteğinin yanı sıra akıllı klavye ile içerik üretmeyi kolaylaştırabiliyorsunuz.

8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile gelen tablet, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. 3 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bu işlemcinin çalışma frekansı 3.3 GHz'e kadar çıkabiliyor ve Adreno 750 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Bluetooth 5.4, NFC ve Wi-Fi 7 teknolojileriyle gelen tablet, Android 14 ve OxygenOS 14 ile kutudan çıkıyor. OnePlus telefonunuz ve tabletiniz arasında gayet başarılı bir şekilde senkronizasyon sağlayabiliyorsunuz.

Tabletin arka tarafında 13 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ana kamera yer alırken, ön tarafta 8 Megapiksel f/2.3 diyaframa sahip kamera bulunuyor. Cihazın 9510 mAh kapasiteli bataryası 67W hızlı şarj cihazı ile 30 dakikada yüzde 60'dan fazla şarj olabiliyor ancak şarj aletini ayrıca satın almanız gerekiyor.

OnePlus Pad 2 fiyatı 550 dolardan başlıyor. 1 Ağustos itibariyle Avrupa ve Hindistan pazarında satışa sunulacak.