OnePlus Pad 2 Pro Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz aylarda Ace 5 Pro isimli akıllı telefon modelini tanıtan OnePlus yeni tablet tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Pad 2 Pro olarak isimlendirilen tablet Geekbench'te ortaya çıktı. Bu, yeni tabletin hem sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

OnePlus Pad 2 Pro Geekbench'te Ortaya Çıktı

OPD2413 model numarasına sahip olan tablet tek çekirdek testinde 3 bin 91 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 638 puan almayı başardı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek tablette Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablet geçtiğimiz ay ise OPD2409 model numarasıyla Geekbench'te görünmüştü. O testte tek çekirdekli testte 2.633 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7.779 puan almıştı. OPD2413 model numarasına sahip sürümün Çin'e özel sürüm, diğerinin ise global sürüm olduğu düşünülüyor.

Önceki söylentilere göre 13,2 inç ekran büyüklüğünes aihp tablet, LCD ekran üzerinde 3.4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 12.140 mAh batarya kapasitesi ile gelecek tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.