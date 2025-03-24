Bu Telefonlar Ucuz ve Çok Dayanıklı: Realme V70 Serisi Tanıtıldı!

Geçtiğimiz hafta Realme P3 5G modelini tanıtan Realme bu kez V70 serisini duyurdu. V70 ve V70s olmak üzere iki farklı modelden oluşan telefon serisi uygun fiyat etiketi ve dayanıklılığıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Realme V70 Serisi Özellikleri

Realme V70 modelinde MediaTek Dimensity 6300 5G, V70s modelinde ise MediaTek Dimensity 6100+ 5G işlemcisi bulunuyor. 256 GB depolama alanına sahip telefonlarda 8 GB RAM mevcut. Telefonlarda ayrıca 8 GB sanal RAM desteği de mevcut.

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonlar 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonlarda DC karartma desteği bulunuyor. Bu, hem titremeyi azaltıyor hem de uzun süreli kullanımlarda gözleri koruyor. Ayrıca uyarlanabilir renk sıcaklığı kontrolleri de mevcut.

2 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olan telefonlarda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu serifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

V70 ve V70s modellerinde 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli ana kamera mevcut. 190 gram ağırlığında ve 7,94 mm kalınlığında olan teleofnlar 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Realme V70 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 1.199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 12.760 TL)

1.199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 12.760 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 16 bin TL)

Realme V70s Fiyatı