OnePlus Pad 3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

OnePlus dizüstü bilgisayar boyutunda bir ekrana, üst seviye işlemciye ve neredeyse tüm günü çıkarabilen bir bataryaya sahip olan yeni amiral gemisi tabletini tanıttı. İşte tüm detayları ile OnePlus Pad 3 özellikleri ve fiyatı!

OnePlus Pad 3 Özellikleri

Tek renk seçeneği (Storm Blue) ile kullanıcı karşısına çıkan OnePlus Pad 3'ün 12 GB RAM / 256 GB depolama ve 16 GB RAM / 512 GB depolama olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan tablet, ısı dağılığımı yani soğutma konusunda önceki modele kıyasla yüzde 14 daha iyi.

12 GB LPDDR5x 4.266MHz ve 16 GB LPDDR5T 4.800MHz RAM seçenekleri sunan tabletin, 13.2 inçlik ekranı 900 nit maksimum parlaklık ve 2400x3392 piksel çözünürlük (OnePlus buna 3,4K diyor) sunuyor. Kalem desteğine sahip olan bu 12 bitlik IPS LCD panel, Dolby Vision HDR desteğine sahip.

OnePlus Pad 2'de 6 hoparlör kullanan marka bu yeni modelinde hoparlör sayısını 8'e çıkardı. Tabletin 12140 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahip.

Google Gemini tarafından desteklenen OnePlus AI sayesinde birçok yapay zeka özelliği sunulurken, OnePlus telefonunuz ve tabletiniz senkron bir şekilde çalışıyor.

OnePlus Pad 3 Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Pad 3, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ön siparişe açık ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini şu anda bilmiyoruz. Avrupa fiyatı 699 Euro olarak belirlenen tablet, kısa süreliğine 599 Euro fiyat etiketiyle satılacak. İlk siparişlere özel olarak çeşitli hediyeler ve yüzde 10'luk bir öğrenci indirimi de bulunuyor.