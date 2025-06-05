Çok Güçlü işlemcili Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz hafta Ace 5 Racing ve Ace 5 Ultra modellerini tanıtan OnePlus, yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte OnePlus 13s'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon çok güçlü işlemci, dev batarya kapasitesi, kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus 13s Özellikleri

6,32 inç ekran büyüklüğüne seahip OnePlus 13s, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 185 gram ağırlığındaki telefon 150,81 x 71,70 x 8,15 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

12 GB LPDDR5X RAM'e sahip telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 5.850 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.89 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamear mevcut.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile birlikte gelen telefonda IP65 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

OnePlus 13s Fiyatı