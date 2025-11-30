Bu Cihaz Çok Satar: Uygun Fiyatlı Tabletin Özellikleri Sızdı!

OnePlus’ın yeni tableti Pad Go 2 için geri sayım başlamış durumda. Yakında tanıtılması beklenen model, kısa süre önce FCC kayıtlarında ortaya çıkarak yazılım ve bağlantı tarafındaki önemli detayları netleştirdi. İşte beklenen OnePlus Pad Go 2 özellikleri...

Beklenen OnePlus Pad Go 2 Özellikleri

OnePlus Pad Go 2, FCC kayıtlarında OPD2504 model numarasıyla görüldü. Böylelikle Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile geleceği resmen doğrulandı. Ayrıca tabletin kablosuz bağlantıda güncel teknolojileri destekleyeceği de netleşti. Buna göre cihazda Bluetooth BR, EDR ve BLE desteği bulunacak.

Bunun yanında Wi-Fi 6 desteği sayesinde 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında bağlantı mümkün olacak. OnePlus Pad Go 2’nin 2G’den 5G’ye kadar tüm mobil ağlarla uyumlu olacağı da belirtiliiyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Go 2’nin arka kısmında tek bir kamera bulunacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olacak. OnePlus’ın tablette yapay zeka destekli bazı özelliklere yer vereceği de öne sürülüyor.

OnePlus Pad Go 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad Go 2, 17 Aralık'ta Hindistan'da tanıtılacak. Aynı tarihte Avrupa'da da tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus Pad Go 2'den beklentileriniz neler?