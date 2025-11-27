OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı
OnePlus Ace 6T'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, yüksek yenileme hızına sahip akıllı telefon ne zaman çıkacak? İşte telefona dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Ace 6T, 3 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak.
- Ace 6T gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak.
- Akıllı telefon 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak.
OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli Ace 6T ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus Ace 6T'nin tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Android telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğe sahip olacak.
OnePlus Ace 6T'nin Tanıtım Tarihi
OnePlus Ace 6T, 3 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Kısa süre önce OnePlus Ace 6T'ye dair görseller paylaşılmıştı. Görüntülere göre siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.
Akıllı telefonun arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca OnePlus logosu da yer alacak. Ace 6T'nin sağ tarafında ise ses ve güç butonları bulunacak.
OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 8.000mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6T'de Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 6'da ise Snadpragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 100W hızl ışarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kameranın yer alması bekleniyor.