OnePlus'tan 8 GB RAM'li Ucuz Tablet Geliyor! Tarih Açıklandı

OnePlus, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad Go 2 olarak isimlendirilen tabletin tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre tablet önümüzdeki ay tanıtılacak. Bütçe dostu fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen tabletin bir görseli de paylaşıldı. Bu görsel, tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

OnePlus Pad Go 2'nin Tantıım Tarihi

OnePlus Pad Go 2, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Pad Go, 2023 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Paylaşılan görüntüye göre arka kamera, tabletin sol üst köşesinde konumlanacak. OnePlus Pad Go'da ise arka kamera, tabletin orta kısmında bulunuyor. Görsel ayrıca yeni tabletin kalem desteği ile birlikte geleceğini gösteriyor. 4096 seviye basınç hassasiyeti sunacağı söylenen bu kalem ile birlikte daha iyi bir tablet deneyimi elde edilecek.

Arka yüzeyde OnePlus logosu da yer alacak. Görüntüye göre tablet pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Görselde ayrıca "OnePlus AI" kelimeleri de yer alıyor. Bu, Pad Go 2'nin yapay zeka özelliklerine sahip olacağı anlamına geliyor. Tabletin hangi yapay zeka özelliklerini içereceği ise henüz belli değil.

Ortaya çıkan bilgilere göre tablette 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Tabletin hangi işlemciye sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Bir önceki model olan Pad Go'da sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU tercih edilmişti.