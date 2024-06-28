iPad Pro'ya Gözdağı: OnePlus Pad Pro Etkileyici Fiyatıyla Tanıtıldı!

OnePlus, uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Pad Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Tablet, işlemcisiyle dünyada bir ilke imza atarken, diğer özellikleriyle ise iPad Pro gibi güçlü rakiplere adeta göz kırpıyor. Peki, OnePlus Pad Pro neler vadediyor?

OnePlus Pad Pro Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus Pad Pro, 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 7:5 en boy oranı sunan 12,1 inçlik IPS LCD bir panel yer alacak. 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolamayla gelen tablet 67W hızlı şarjı destekleyen 9.510 mAh'lik bir pilden beslenecek.

OnePlus Pad Pro, dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan tableti unvanını aldı. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 750 birimine sahip.

8 Megapiksel selfie kamerası ve 13 Megapiksellik tek bir arka kameraya sahip tabletin fiyatları ise şu şekilde;

8 GB + 128 GB: 385 dolar

8 GB + 256 GB: 412 dolar

12 GB + 256 GB: 453 dolar

16 GB + 512 GB: 508 dolar

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