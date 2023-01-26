Apple, Yenilenmiş iPhone 13'leri Yakında Satışa Sunacak: %15 Daha Ucuz!

Apple hatırlayacağınız üzere iPhone 13 serisini Eylül 2021'de piyasaya sürmüştü. Seride iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört cihaz yer alıyordu Son haberlere göre Amerikan teknoloji şirketi iPhone 13 serisinden yenilenmiş akıllı telefonların satışına Avrupa'nın alt kıtasında, özellikle de İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'da başlayacak.

Apple, Certified Refurbished programının bir parçası olarak söz konusu akıllı telefonların yenilenmiş ünitelerini ilk kez çevrimiçi mağazasında satıyor. Standart iPhone 13'ün henüz web sitesinde mevcut olmadığını belirtelim ancak yakında stoklara eklenecek.

Cihazlar piyasa fiyatları üzerinden %15 indirimle satılacak. Ayrıca Apple, yenilenmiş iPhone 13 cihazlarının satışını ABD'ye de genişletecek. Apple ABD web sitesinde satın alma seçenekleri listelenmiş durumda ancak hala gri renkteler, bu da Apple'ın yakında satışları başlatacağına işaret ediyor.

Yenilenmiş iPhone 13 Serisi %15 İndirimle Satılacak

Yenilenmiş iPhone'ları satın alan müşteriler, yeni pilli ve SIM kilitsiz cihazlar alacaklar. Telefonlar USB-C - lightning kablosu içeren yeni bir kutuya sahip olacak ve Apple'ın bir yıllık sınırlı garantisi kapsamında olacak. iPhone'lar ayrıca genişletilmiş AppleCare+ kapsamı için de uygun olacak.

Apple, yenilenmiş telefonların yeni cihazlardan ayırt edilemeyecek şekilde temizleneceğini ve kapsamlı bir şekilde test edileceğini çok öncelerde belirtmişti. Şirket, iPhone 14 Pro'nun piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone 13 Pro cihazlarının satışını durdurdu ve bu da eski seriden model almak isteyen müşteriler için kalan tek seçeneği yenilenmiş telefonlar hâline getirdi.

iPhone 13 serisinde Apple'ın A15 Bionic işlemcisi yer alıyor ve bu işlemci bugün bile rakiplerine karşı üstünlüğünü koruyor. Yenilenmiş iPhone 13'lerin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsiz.