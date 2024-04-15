OnePlus'a Darbe Girişimi: Satışı Binlerce Mağazada Durduruluyor!

OnePlus, ABD ve Avrupa genelinde ilk tercih edilen markalardan biri olmayabilir. Ancak özellikle Hindistan'da oldukça bilinen ve popüler bir marka. Bu nedenle, 1 Mayıs itibarıyla Hindistan'da 20'den fazla perakende zincirinin ve 4,300 mağazanın OnePlus cihazlarını satmayı durduracak olması oldukça şaşırtıcı.

Android Headlines'ın yayınladığı rapora göre, Hindistanlı perakendeciler birkaç sorun nedeniyle OnePlus ürünlerinin satışını durduracaklar. OnePlus'ın, Güney Hindistan Organize Perakendeciler Birliği (ORA) ile devam eden sorunları, markanın Hindistan pazarındaki geleceğini belirsizleştiriyor.

OnePlus'ın Satışı Neden Durdurulacak?

ORA, Hindistanlı perakendecilerin OnePlus ile karşılaştığı zorlukları belirten bir mektup gönderdi ve bu da ürünlerini satmayı durdurma kararına yol açtı. Söylenenlere göre, OnePlus özellikle iş uygulamalarıyla ilgili eleştirilerle karşı karşıya.

Bu eleştiri yalnızca ORA tarafından değil, aynı zamanda daha geniş kapsamlı All India Mobile Retailer Association (AIMRA) tarafından da geliyor.

1 Mayıs'tan itibaren, Güney Hindistan ORA'ya bağlı mağazalar arasında yer alan 20'den fazla perakende zinciri ve 4,300 mağazada OnePlus ürünleri artık yer almayacak. Bu durum AIMRA'yla olan sorunlarını halledemezse OnePlus için önemli pazarlarından birinde büyük gerilemeye sebep olacak.

ORA'nın mektubunda, OnePlus satışlarını durdurma kararının iki ana nedeni belirtiliyor. Bunlardan ilki tüketicilerin OnePlus'ın garanti talebiyle ilgili zorluk yaşaması. İddialara göre, garanti ve servis taleplerinde sık sık gecikmeler yaşanıyor ve bu durum hem OEM'i hem de perakendecileri etkiliyor.

İkinci olarak ORA, perakendecilerin OnePlus ürünlerinden kar elde edemediklerini belirtti ve bu durumun işletmeler için sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Sattıkları markaların çeşitliliği göz önüne alındığında OnePlus'u bırakmak, özellikle devam eden garanti ve servis talebi sorunları göz önüne alındığında pratik bir çözüm gibi görünüyor. Yine de OnePlus ürünleri Amazon India ve Flipkart gibi internet sitelerinde satışa açık olacak.