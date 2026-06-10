OnePlus'ın Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 8.000 mAh Bataryası Var

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu Turbo 6X Pro kısa bir süre önce tanıtıldı. Markanın yeni modeli 8.000 mAh batarya ve OLED ekran gibi güçlü teknik özelliklere sahip. Bununla birlikte fiyat gibi konularda da kullanıcıları üzmüyor. İşte OnePlus Turbo 6X Pro özellikleri ve fiyatı!

OnePlus Turbo 6X Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2772 x 1272 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Super

Ön kamera: 16 MP

Arka kamera: 50 MP OIS + 8 MP ultra geniş açı

Batarya: 8000 mAh

Şarj: 80W

Parmak izi: Ekran altı optik

Boyut: 162.6 x 77.6 x 8.8 mm

Ağırlık: 213 g

OnePlus Turbo 6X Pro Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun ekranı standart Turbo 6X'ten daha güçlü. Bunu biraz daha açacak olursak üründe LCD bir panel bulunuyor. Ancak Pro sürümündeyse AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu da söz konusu telefonun ekranının siyah renkleri en gerçekçi tonuyla ve diğer renkleri de aynı şekilde canlı bir şekilde göstereceği anlamına geliyor. Bunun dışında cihazın ekranının 6,78 inç boyutlarında olacağını, 144Hz yenileme hızlarını ve 2772 x 1272 piksel çözünürlüğü destekleyeceğini belirtelim.

OnePlus Turbo 6X Pro İşlemci Özellikleri Neler?

Cihazda 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 7400 Super işlemcisi bulunuyor. Donanımla ilgili şu an için spesifik detaylar olmasa da orta segment seviyesinde performans sunacağını söyleyebiliriz. Oyun performansını Dimensity 7400 Ultra'ya göre tahmin edebiliriz. Redmi Note 15 Pro gibi modellerde kullanılan bu yonga seti Genshin Impact'i 40-50 FPS arasında çalıştırıyor. Turbo 6X Pro da oyunlarda benzer performans sunabilir.

OnePlus Turbo 6X Pro Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih edilmiş. Bu kapsamda kullanıcıların ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo 6X Pro Batarya Özellikleri Neler?

Model kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek bir bataryaya geliyor. Bu kapsamda üründe 80W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Standart modelde ise 45W hızlarını destekleyen 7.000 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Yani Pro sürümü hem daha hızlı şarj olacak hem de daha uzun bir pil ömrü sunacak diyebiliriz.

OnePlus Turbo 6X Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus, Turbo 6X Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç versiyonunun 250 dolarlık bir fiyatla satılacağını duyurdu. Buna ülkemizdeki vergileri dahil edersek 23.500 TL'ye karşılık geliyor. İşte akıllı telefonun tüm fiyatları;

8 GB + 128 GB: 250 dolar (11.534 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 23.500 TL'ye karşılık geliyor

8 GB + 256 GB: 280 dolar (12.918 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 26.340 TL'ye karşılık geliyor

12 GB + 256 GB: 320 dolar (14.763 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 30.100 TL'ye karşılık geliyor

Bunlara ek olarak OnePlus ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef Turbo serisine ait modeller burada satılmıyor. Bu nedenle Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satılması beklenmiyor. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Açıkçası OnePlus Turbo 6X Pro'yu standart modelden daha fazla beğendim. Zira benim için ekran kalitesi bir hayli önemli. Bu kapsamda Pro versiyonu standart modeldeki LCD panelin aksine AMOLED bir ekrana sahip olmasıyla renk canlılığı gibi konularda önemli bir avantaj sunacak diyebilirim. Diğer özellikleri de kullanıcıları kesinlikle üzmeyecektir diye düşünüyorum.