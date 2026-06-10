144Hz Ekran ve Güçlü İşlemci: OnePlus Turbo 6X Tanıtıldı!

OnePlus bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen OnePlus Turbo 6X'i tanıttı. Yeni model 144Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 7360 Super işlemci, 7.000 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Turbo 6X özellikleri ve fiyatı!

OnePlus Turbo 6X Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.72 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Super

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 50 MP ana + 2 MP yardımcı

Batarya: 7000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Parmak izi: Yandan

İşletim sistemi: ColorOS 16

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC

Malzeme: Plastik çerçeve

Boyut: 165.85 x 76.0 x 8.55 mm

Ağırlık: 208 g

OnePlus Turbo 6X Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus Turbo 6X, 6,72 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Üründe AMOLED/OLED panel kullanılmaması ilk etapta bir dezavantaj gibi görünse de fiyatının gerçekten ulaşabilir bir seviyede olduğunu düşündüğümüzde çok büyük bir problem değil diyebiliriz. Ek olarak 144Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü desteklediğini belirtelim.

144Hz yenileme hızının oyunlarda, menü geçişlerinde ve daha birçok senaryoda 120Hz'e göre avantajlı olduğunu belirtelim.

OnePlus Turbo 6X İşlemcisi Ne?

OnePlus Turbo 6X, MediaTek'in Dimensity 7360 Super yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Donanım daha önce herhangi bir modelde kullanılmadığından oyun performansıyla ilgili spesifik detaylar mevcut değil. Ancak benzer seviyede performans sunan Dimensity 7360 Turbo'nun Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te çalıştıdığını biliyoruz. Yeni işlemci de benzer bir performans sunabilir.

OnePlus Turbo 6X Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefon kamera tarafında üst düzey bir performans sunmuyor. Bu kapsamda cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumunun bulunduğunu görüyoruz. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Yani bu modelde daha çok basit fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz.

OnePlus Turbo 6X Pil Özellikleri Neler?

Ürünün en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de bataryası. Zira şirket tarafından yapılan açıklamaya göre modelde 45W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu da kullanıcıların gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir ihtiyacının olmayacağı anlamına geliyor.

OnePlus Turbo 6X Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli marka ülkemizde OnePlus 15 gibi akıllı telefonlarını satıyor. Ancak burada şirketin Turbo serisi telefonlarını çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Turbo 6X'in Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Bununla birlikte fiyatının ise 220 dolardan (10.150 TL) başladığını söyleyebiliriz. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri dahil ettiğimizde 20.600 TL seviyesine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Turbo 6X genel özellikleri itibariyle beni memnun etmeyi başardı. Zira güçlü işlemcisi, 7.000 mAh bataryası ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacaktır diye düşünüyorum. Buradaki tek eleştirim ise ekran teknolojisi. Keşke AMOLED veya OLED bir panel tercih edilseydi.