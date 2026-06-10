144Hz Ekran ve Güçlü İşlemci: OnePlus Turbo 6X Tanıtıldı!
OnePlus Turbo 6X'in teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı. Buna göre cihaz kullanıcıları üzmeyecek bir fiyata ve güçlü teknik özelliklere sahip olacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Turbo 6X kısa bir süre önce tanıtıldı.
- Markanın yeni modeli MediaTek Dimensity 7360 Super işlemci, 144Hz yenileme hızı sunan LCD ekran, 7.000 mAh batarya ve 50 megapiksel kamerayla geliyor.
- Akıllı telefonun fiyat etiketi 250 dolardan (11.534 TL) başlıyor.
OnePlus bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen OnePlus Turbo 6X'i tanıttı. Yeni model 144Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 7360 Super işlemci, 7.000 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Turbo 6X özellikleri ve fiyatı!
OnePlus Turbo 6X Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.72 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Super
- Ön kamera: 8 MP
- Arka kamera: 50 MP ana + 2 MP yardımcı
- Batarya: 7000 mAh
- Şarj: 45W hızlı şarj
- Parmak izi: Yandan
- İşletim sistemi: ColorOS 16
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC
- Malzeme: Plastik çerçeve
- Boyut: 165.85 x 76.0 x 8.55 mm
- Ağırlık: 208 g
OnePlus Turbo 6X Ekran Özellikleri Neler?
OnePlus Turbo 6X, 6,72 inçlik LCD bir ekranla geliyor. Üründe AMOLED/OLED panel kullanılmaması ilk etapta bir dezavantaj gibi görünse de fiyatının gerçekten ulaşabilir bir seviyede olduğunu düşündüğümüzde çok büyük bir problem değil diyebiliriz. Ek olarak 144Hz yenileme hızlarını ve FHD+ çözünürlüğü desteklediğini belirtelim.
144Hz yenileme hızının oyunlarda, menü geçişlerinde ve daha birçok senaryoda 120Hz'e göre avantajlı olduğunu belirtelim.
OnePlus Turbo 6X İşlemcisi Ne?
OnePlus Turbo 6X, MediaTek'in Dimensity 7360 Super yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı veya daha eski işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Donanım daha önce herhangi bir modelde kullanılmadığından oyun performansıyla ilgili spesifik detaylar mevcut değil. Ancak benzer seviyede performans sunan Dimensity 7360 Turbo'nun Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te çalıştıdığını biliyoruz. Yeni işlemci de benzer bir performans sunabilir.
OnePlus Turbo 6X Kamera Özellikleri Neler?
Akıllı telefon kamera tarafında üst düzey bir performans sunmuyor. Bu kapsamda cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumunun bulunduğunu görüyoruz. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Yani bu modelde daha çok basit fotoğraf çekimleri yapabileceksiniz.
OnePlus Turbo 6X Pil Özellikleri Neler?
Ürünün en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de bataryası. Zira şirket tarafından yapılan açıklamaya göre modelde 45W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu da kullanıcıların gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir ihtiyacının olmayacağı anlamına geliyor.
OnePlus Turbo 6X Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Çinli marka ülkemizde OnePlus 15 gibi akıllı telefonlarını satıyor. Ancak burada şirketin Turbo serisi telefonlarını çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Turbo 6X'in Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtelim. Bununla birlikte fiyatının ise 220 dolardan (10.150 TL) başladığını söyleyebiliriz. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri dahil ettiğimizde 20.600 TL seviyesine karşılık geliyor.
OnePlus'ın 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü
OnePlus Ace 7'nin batarya kapasitesi ve işlemcisi ortaya çıktı. Peki, OLED ekrana sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Editörün Yorumu
OnePlus Turbo 6X genel özellikleri itibariyle beni memnun etmeyi başardı. Zira güçlü işlemcisi, 7.000 mAh bataryası ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacaktır diye düşünüyorum. Buradaki tek eleştirim ise ekran teknolojisi. Keşke AMOLED veya OLED bir panel tercih edilseydi.