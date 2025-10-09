Kabloludan Vazgeçmeyenler İçin: OpenPlus'tan Sudan Ucuz Yeni Kulaklık!

Bildiğiniz gibi teknoloji sektöründe kablosuz kulaklıkların hakimiyet kurduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak son zamanlarda eski kablolu kulaklıkların yeniden popülerlik kazandığı ve birçok kişinin bu modelleri geri getirdiğine de şahit oluyoruz.

Bu ilginç trendi fark eden OnePlus, nostalji rüzgarını arkasına alarak yeni bir kablolu kulaklık modelini piyasaya sürdü. Tasarım olarak Apple'ın klasik EarPods'larına benzeyen bu yeni kulaklık Type-C girişiyle modern akıllı telefonlara uyum sağlıyor ve uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte detaylar!

OnePlus'ın Yeni Kablolu Kulaklığı Neler Sunuyor?

Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C gibi epey uzun bir isme sahip olan yeni model, tıpkı Apple EarPods gibi silikonsuz ve yarım kulak içi bir tasarım ile birlikte geliyor. Nitekim, kullanıcıların günümüzde hala tercih ettiği pek çok kablolu kulaklığın da bu tasarıma sahip olduğu görülüyor.

14.2 mm'lik dinamik sürücülere ve mikrofon desteğine sahip olan cihaz ayrıca, saha iyi bir ses deneyimi için dijital sinyal teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte OnePlus'ın kendi akustik ekibi tarafından geliştirilen özel ses ayarlamaları da kulaklıkta mevcut.

Günümüz akıllı telefonlarında 3.5mm jak girişinin nadir bulunması nedeniyle yeni kulaklığında Type-C bağlantı noktası tercih edilmiş. Buna ek olarak kullanıcılar, kablo üzerinde yer alan çok fonksiyonlu kumanda sayesinde müzik kontrolü ve çağrıları yanıtlama/sonlandırma işlemlerini cihazını açmadan da gerçekleştirebiliyor.

OnePlus, kulaklık kablolarının cilt dostu malzemelerden üretildiğini ve dolanmaya karşı dirençli bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Yalnızca beyaz renk seçeneğine sahip olan cihazın Hindistan pazarındaki fiyatı ise sadece 11 dolar. Kulaklığın Türkiye gibi diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Peki siz OnePlus'un yeni Typce-C girişli kablolu kulaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz?