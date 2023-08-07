OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi Lansmana Hazırlanıyor: İşte İlk Detaylar!

Çinli şirket OnePlus, bir sonraki amiral gemisinin 16 Ağustos'ta resmen tanıtılacağını doğruladı. OnePlus Çin Başkanı Lie Jie, Ace 2 Pro'nun 16 Ağustos'ta yapılması planlanan duyurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılın başında piyasaya sürülen Ace 2'nin halefi olan Pro versiyonu, yepyeni bir işlemci, daha fazla RAM ve daha iyi kamera da dâhil olmak üzere bir dizi iyileştirme vaat ediyor.

Weibo'da yayınlanan bir gönderide Lie Jie, şirketinin müşterilerine teknolojik olarak mümkün olan en iyi performansı sunmaya odaklandığını ve sadece fiyatı düşük tutmak için herhangi bir taviz vermeyeceklerini iddia ediyor.

Ace 2 Pro'nun global pazardaki fiyatının ne kadar olacağını henüz bilmesek de içindeki donanım hakkında bazı bilgiler mevcut.

OnePlus Ace 2 Pro Teknik Özellikleri

Yaklaşmakta olan amiral gemisi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile donatılacak, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelecek olan amiral gemisi modelin özellikleri gerçekten etkileyici.

Arka tarafta 50MP ana kameraya iki ayrı sensor eşlik edecek. Ayrıca son raporlara göre devasa 5.500 mAh pil, 150W şarj desteği ile gelecek.

Peki sizce OnePlus'ın yeni amiral gemisi sektörde fark yaratacak özelliklere sahip mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.