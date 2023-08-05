OnePlus Open'in Tasarımı Ortaya Çıktı: İddia Ettiği Gibi Fark Yaratabilecek mi?

OnePlus Open, katlanabilir telefon sektörüne yeni bir soluk getirmeyi planlıyor olsa da telefon tasarım açısından beklediğimiz derecede bir yenilik sunmayacak gibi görünüyor.

İlk katlanabilir OnePlus'ın güncellenmiş sızıntıları, beklenenden çok daha fazla Pixel Fold ve Oppo Find N2'ye benzeyeceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, markanın geçtiğimiz günlerde onayladığı gibi "OnePlus Open" olarak adlandırılan ilk OnePlus katlanabilir hakkında çok şey duyduk.

Yeni OnePlus Open Nasıl Görünecek?

Cihazın Oppo'nun daha küçük Find N2'si ile Samsung'un uzun ve dar Galaxy Z Fold serisi arasındaki farkı ortadan kaldıracak bir tasarım sunacağı düşünülüyordu ancak @OnLeaks ve SmartPrix, OnePlus Open'ın aslında Google'ın Pixel Fold'una ve Oppo Find N2'ye çok daha fazla benzeyeceğini ortaya koyuyor.

Güncellenen tasarım, orantılı olarak daha büyük bir kamera modülü ile daha geniş ve daha kısa olan yeni bir en boy oranını gösteren bir ön üretim biriminin resimlerine dayanıyor. Tüm tasarım da daha yuvarlak ve ekranın her tarafında yuvarlatılmış köşelere sahip. Çerçeve de artık düz kenarlarla gösteriliyor.

Bunun yeni bir değişiklik mi yoksa bir süredir uygulanan bir şey mi olduğu belli değil. Geçtiğimiz günlerde yeni bir söylenti, Open'ın çıkış tarihinin ana ekranda yapılan bir değişiklik nedeniyle erteleneceğini öne sürdü ki bu da bu belirgin yeniden tasarımla ilgili olabilir.

Peki sizin OnePlus Open'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.